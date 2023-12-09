В сербском городе Ниш состоялась встреча один на один президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Болгария Румена Радева. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

На встрече Ильхам Алиев и Румен Радев выразили удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией в различных сферах.

Подчеркнув важность открытия газового интерконнектора Сербия - Болгария, главы государств поздравили друг друга по этому случаю.

В ходе беседы была затронута важность инициативы «Кольцо солидарности», еще раз отмечено значение этого проекта с точки зрения расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в энергетической сфере и вклада нашей страны в обеспечение газоснабжения Европы.

Глава государства пригласил президента Болгарии посетить Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.