Вучич назвал Азербайджан настоящим другом Сербии

Интерконнектор Сербия - Болгария очень важен для Сербии. Он позволил диверсифицировать поставки газа, получить альтернативные источники получения «голубого топлива». Об этом журналистам сказал президент Сербии Александр Вучич после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия - Болгария в сербском городе Ниш.

По его словам, это позволит Сербии получать сжиженный газ из шести-семи источников: «В их число входит и терминал в Александруполисе. Все это позволит еще больше обеспечить энергобезопасность Сербии. Азербайджан является настоящим другом Сербии. Мы продолжим и дальше работать с Азербайджаном».

Отметим, что сегодня в сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.