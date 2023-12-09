Под лозунгом «Смерть Израилю»: Иран показал новый беспилотник-истребитель
Иранская армия показала в Тегеране новый беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами класса «воздух-воздух», сообщают израильские СМИ.
По словам командующего армией генерал-майора Абдулрахима Мусави, БПЛА, предназначенный для противовоздушной обороны, способен преследовать и уничтожать «любые цели неприятеля в воздухе».
Новая техника была продемонстрирована под транспарантами с надписью «Смерть Израилю».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!