«Макаронный заговор» для возвращения Бориса Джонсона в премьеры Британии

Депутаты полагают, что только возвращение Джонсона поможет партии победить на следующих выборах, и планируют усилить давление на премьера, сохраняющееся после недавних отставок двух министров — главы МВД Суэллы Браверман и министра иммиграции Роберта Дженрика.

Два министра покинули свои посты в результате скандала с законом о предоставлении убежища беженцам из Руанды. Во вторник, 12 декабря, состоится рассмотрение палатой общин нового законопроекта по этому вопросу, его продвигает Сунак. Документ предусматривает, что просителей убежища, прибывших в Великобританию незаконно, будут отправлять обратно в Руанду. Однако в юридическом департаменте правительства отметили, что Европейский суд по правам человека может заблокировать эту инициативу. Источники Financial Times оценили вероятность успеха усилий Сунака как «в лучшем случае 50%».

При этом Борис Джонсон не является депутатом, что стало проблемой для «заговорщиков». «Если бы Борис все еще был в палате общин, Риши бы освободили от поста к Рождеству, и [Джонсон] вернулся бы на Даунинг-стрит к Новому году. Мы не просто наблюдаем поражение на всеобщих выборах — мы сталкиваемся с экзистенциальным кризисом», — рассказал один из источников газеты.

Сторонники Джонсона выдвинули несколько идей, как вернуть политика в число депутатов.

«План будет таким: мы назначим временного премьер-министра, добьемся избрания Бориса лидером, а затем, если выиграем выборы, он возвращается на Даунинг-стрит», — пояснил один из депутатов.