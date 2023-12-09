Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составят около 1 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия - Болгария.

«…Наши поставки газа в Болгарию начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 миллионов кубометров газа, в прошлом году – чуть более 500 миллионов кубометров. А в этом году эта цифра приблизится к 1 миллиарду кубометров», - сказал глава азербайджанского государства.