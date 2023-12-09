Британская разведка: Россия начала «кампанию» по разрушению украинской энергетики

В британской военной разведке напомнили, что ночью 7 декабря российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли серию массивных ударов по Киеву и Центральной Украине с использованием парка тяжелых бомбардировщиков. Самолеты Ту-95 запустили из Каспийского моря не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования, скорее всего, Х-101, утверждают британские военные.

«Россия почти наверняка накопила эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было началом более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в отчете разведки.

Большинство ракет были успешно перехвачены украинской ПВО, отмечается в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщали о двух российских атаках: ночной 7 декабря и утренней 8 декабря. В ходе первой, по данным украинских военных, армия РФ запустила семь ударных беспилотников «Шахед-136/131» и шесть зенитных управляемых ракет С-300 по Днепропетровской и Харьковской областям. Средства ПВО сбили пять дронов.

Во время второй атаки российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по объектам инфраструктуры Днепропетровской и Киевской областей, сообщали ВСУ. Украинская ПВО уничтожила 14 ракет. Сообщалось, что в результате удара по городу Павлограду погиб один мирный житель.