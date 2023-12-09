После победы над ХАМАС война Израиля с «Хезболлой»?

По информации The Times of Israel, Ханегби выразил опасения относительно элитных войск «Радван» «Хезболлы», которые могут быстро пересечь северную границу и атаковать мирных жителей аналогично действиям ХАМАС 7 октября на юге страны.

Глава израильского Совета нацбезопасности Цахи Ханегби заявил о перспективах войны с ливанской группировкой «Хезболла» после успешной борьбы с ХАМАС.

Он также подчеркнул угрозу, представляющую ракетный арсенал «Хезболлы». «Мы больше не можем терпеть присутствие сил «Радван» у границы. Мы больше не можем терпеть, что Резолюция 1701 не выполняется», — добавил он, упомянув резолюцию Совета Безопасности ООН от 2006 года, запрещающую вооруженные формирования к югу от реки Литани.

На вопрос, будет ли война на севере, Ханегби сказал: «Ситуацию на севере нужно изменить. И она изменится. Если «Хезболла» согласится изменить ситуацию дипломатическим путем, отлично. Но я не верю, что это произойдет».

Глава совета нацбезопасности подчеркнул, что Израиль предпочтет избежать войны на двух фронтах, поэтому действия против «Хезболлы» будут предприняты после урегулирования конфликта с ХАМАС.

После начала операции против ХАМАС «Хезболла» наносит удары по северу Израиля, в ответ ЦАХАЛ осуществляет обстрел позиций группировки. В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла предупредил о возможности полномасштабной войны на ливанском фронте, призывая израильскую армию действовать осторожно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал армию к готовности ко всем сценариям и предупредил, что вмешательство «Хезболлы» в конфликт с ХАМАС может привести к разрушению Ливана.