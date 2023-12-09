Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил, что этот год богат на исторические для Азербайджана и тюркского мира события.

10 декабря в городе Шуша при совместной организации Министерства культуры и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) состоялась официальная церемония закрытия года «Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023».

По словам Керимли, в этом году в Азербайджане было организовано множество мероприятий, которые сыграют неоценимую роль в представлении богатого наследия города Шуша и азербайджанской культуры в целом, а также культуры тюркского мира.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов сообщил, что по сегодняшний день в Шуше полностью отреставрировано 16 памятников. В то же время реставрационные работы на нескольких памятниках продолжаются. Наряду с этим проходит и процесс строительства инфраструктуры Шуши.

Был показан видеоролик о мероприятиях, проведенных в рамках года «Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023».