Шуша передала эстафету туркменскому Аневу фото
10 декабря в городе Шуша при совместной организации Министерства культуры и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) состоялась официальная церемония закрытия года «Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023».
Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил, что этот год богат на исторические для Азербайджана и тюркского мира события.
По словам Керимли, в этом году в Азербайджане было организовано множество мероприятий, которые сыграют неоценимую роль в представлении богатого наследия города Шуша и азербайджанской культуры в целом, а также культуры тюркского мира.
Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов сообщил, что по сегодняшний день в Шуше полностью отреставрировано 16 памятников. В то же время реставрационные работы на нескольких памятниках продолжаются. Наряду с этим проходит и процесс строительства инфраструктуры Шуши.
Был показан видеоролик о мероприятиях, проведенных в рамках года «Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023».
Айдын Керимов вручил символ, олицетворяющий передачу эстафеты «Культурной столицы тюркского мира» от Шуши туркменскому городу Анев на 2024 год, председателю муниципалитета города Анев Ровшану Джумаеву.
Участники мероприятия посмотрели видеоролик о городе Анев. Была представлена концертная программа с участием мастеров искусств и молодых талантов из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.
Проект «Культурная столица тюркского мира» был инициирован в 2010 году на прошедшем в Стамбуле 10-м саммите глав тюркоязычных стран. Согласно решению, каждый год один город тюркского мира объявляется «культурной столицей». На сегодняшний день Астана (2012 г., Казахстан), Эскишехир (2013 г., Турция), Казань (2014 г., Татарстан – Российская Федерация), Мерв (2015 г., Туркменистан), Шеки (2016 г., Азербайджан), Туркестан (2017 г., Казахстан), Кастамону (2018 г. Турция), Ош (2019, Кыргызстан), Хива (2020, Узбекистан) и Бурса (2022, Турция) были «культурными столицами тюркского мира». Шуша – 11-й город, выполнивший эту миссию.