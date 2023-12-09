Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 18:57

Затянув на долгие три года переговоры вокруг Зангезурского коридора, Армения фактически вынудила Азербайджан искать альтернативные пути и планировать транспортный маршрут в Нахчыван через территорию Ирана. Решение это, повторим, вынужденное, поскольку экономические выгоды Зангезурского коридора как для Баку, так и Еревана совершенно очевидны. Не случайно, за исключением того же Ирана, этот проект поддерживали все страны региона.

Тем не менее, Ереван упорно не соглашался с приводимыми экономическими раскладками и политическими доводами даже ближайших своих союзников, будучи уверенным, что речь идет об очередном покушении Баку на его территорию. Необоснованность и даже вздорность подобных опасений Еревана подчеркнул в своей речи на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» президент Ильхам Алиев, который привел ряд малоизвестных общественности фактов из его личных встреч с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Я многократно спрашивал у премьер-министра Армении, почему Армения не выполняет свои обязательства, – рассказал, в частности, глава государства. - В соответствии с девятым пунктом (заявление от 10 ноября 2020 года - ред.) должна быть установлена связь между западной частью Азербайджана и Нахчываном. Там также указано, кто будет осуществлять контроль, и Пашинян лично подписал это. Теперь это уже невозможно. Нет ни этого маршрута, ни участия России. То есть на практике это как бы утратило свою юридическую силу. Потому что обязательства есть, но они их не выполняют».

Вот так Пашинян, по словам главы государства, самовольно дезавуировал одно из условий трехстороннего соглашения, являвшегося, по сути, актом капитуляции, которое сам же подписал. И президент РФ Владимир Путин, выступивший в качестве гаранта соглашения, ничего против этого предпринять не смог. И хотя наибольшую выгоду коридор обещал как раз таки самой Армении, Пашинян продолжал твердить, что пункт о коридоре он не подписывал. И под этим надуманным предлогом затянул переговорный процесс до того, что азербайджанская сторона стала рассматривать возможность транспортной связи с Нахчываном и дальнейшим выходом на Турцию через территорию Ирана. По словам Ильхама Алиева, чтобы понять, что теряет Армения, отказываясь от этого проекта, важно уточнить, что Зангезурский коридор - это не только маршрут, который бы связал основную часть Азербайджана с Нахчываном, но еще и часть транспортного коридора, по которому устремился бы поток грузов из Китая и государств Центральной Азии, поскольку железная дорога Баку - Тбилиси - Карс (БТК), являющаяся важным сегментом Срединного коридора, даже после расширения не сможет пропускать растущие объемы грузоперевозок по этому маршруту. При этом президент заметил, что проект модернизации БТК, который позволит увеличить объем грузоперевозок до 5 миллионов тонн в год, завершится всего через несколько месяцев. Но Армения уже не в первый раз лишила себя возможности участвовать в столь выгодном во всех отношениях проекте.

Глава государства признался, что устал говорить о том, что у Баку нет планов силой принудить Ереван к открытию Зангезурского коридора и тем более претендовать на суверенную территорию Армении. По словам Ильхама Алиева, он неоднократно объяснял Пашиняну, что Зангезурский коридор — это дорога из Азербайджана в Азербайджан, на которой не должны взиматься таможенные сборы и проводиться проверки, которые, впрочем, возможны, если грузы будут идти в другом направлении. В этой связи на переговорах в Брюсселе даже обсуждался опыт железнодорожного маршрута из России в анклав Калининграда. Но Ереван отказался и от этого варианта. Однако стоило только Баку согласовать с Тегераном вопрос о прокладке транспортного коридора через территорию Ирана, как тут же последовала жалоба армян в США, после чего американцы предприняли довольно грубую попытку одернуть Баку. Но, встретив аргументированный и решительный протест Азербайджана, США сделали шаг назад и поспешили исправить свою ошибку. В результате Армения вновь оказалась не у дел.