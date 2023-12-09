Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

«Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции Аргентины», - сказал Милей перед сенаторами и депутатами. Его цитирует Интерфакс.

Сторонники Милея в зале приветствовали его возгласами: «Свобода, свобода, свобода».

Присягу принесла и вице-президент Виктория Вильяруэль.

Также в здании конгресса состоялась церемония передачи власти: ушедший президент Альберто Фернандес передал Хавьеру Милею президентские ленту и жезл.

52-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианской партии «Свобода наступает», победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября. Милей будет занимать этот пост до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании он обещал, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу и приступит к этому сразу после инаугурации. В частности, изначально он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв Министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит госсубсидии. Аргентина в настоящее время переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%. Тем не менее уже после победы на выборах, как отмечали латиноамериканские СМИ, Милей стал демонстрировать прагматизм и сообщил, что отказывается от наиболее спорных и резких предвыборных обещаний.