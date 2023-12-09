После роста цен в Россию начнут ввозить турецкие яйца

Россия разрешила поставки куриных яиц из Турции, сообщает Россельхознадзор. Служба приняла такое решение в условиях повышенного спроса и роста цен на этот социально значимый продукт в ноябре.

По данным Росстата, по сравнению с октябрем десяток яиц подорожал на 15%, а к ноябрю прошлого года — на 40%. Цены на яйца и в месячном, и в годовом сопоставлении росли гораздо быстрее, чем на другие продукты питания.

«Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга. Ранее с 23 ноября Россельхознадзором была открыта возможность импорта яиц с еще четырех турецких предприятий», — говорится в сообщении.

По данным Росстата, яйца подорожали почти во всех регионах России, причем в 46 регионах прирост к октябрю составил 10-20%, а в 21 регионе — 20-29%.

По информации Telegram-канала «Открытый Белгород», по состоянию на 10 декабря в Белгороде яйца стоили не выше 70 руб. всего в одном магазине на Южной ярмарке, люди занимали очереди за ними с пяти утра. По словам белгородцев, в магазинах десяток стоит 180 руб. — «дороже киви, бананов, грейпфрутов».

РБК ранее писал, что в октябре игроки розничного рынка продуктов питания сообщили о дефиците в России куриных яиц. В качестве ключевой причины нехватки ветеринары называли вспышки птичьего гриппа в некоторых регионах России, из-за которых там пришлось уничтожить поголовье птицы.