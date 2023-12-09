В России похвастались новой версией «шахедов»: чем это грозит Украине
В России заявили о выходе новой версии беспилотников «Шахед». На них установлены реактивные двигатели, дроны стали двигаться в несколько раз быстрее. Об этом российским СМИ сообщил генерал-майор авиации РФ Владимир Попов.
По его словам, если раньше «шахеды» могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.
«До 800 км/ч уже развивается скорость, а на пикировании может больше быть. Поэтому, конечно, противодействие со стороны противника уменьшается и точностные характеристики увеличиваются. Он более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже поменялась. Используется в большом количестве система ГЛОНАСС», - заявил Попов.
Также российский генерал рассказал о боеприпасе, который несут эти дроны. Некоторые из них могут иметь 7-8 килограммов взрывчатки. «Уже реально любой бронированный объект, будь то танк, или БМП, или какое-то большое артиллерийское орудие, будет уничтожен гарантированно. Останется только движущая часть», – утверждает Попов.