В России похвастались новой версией «шахедов»: чем это грозит Украине

В России заявили о выходе новой версии беспилотников «Шахед». На них установлены реактивные двигатели, дроны стали двигаться в несколько раз быстрее. Об этом российским СМИ сообщил генерал-майор авиации РФ Владимир Попов.

По его словам, если раньше «шахеды» могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.