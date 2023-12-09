Спикер парламента Грузии прилетел в Баку фото
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 10 декабря прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, председателя парламента Грузии встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям, депутат Арзу Нагиев и другие официальные лица.
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