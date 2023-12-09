Главком Сухопутных войск ВСУ: Ситуация на фронте сложная

Российские войска не прекращают попыток наступления по всей линии фронта в Украине, оперативная ситуация на востоке страны сложная. Об этом заявил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Он также возглавляет оперативно-тактическую группировку войск «Хортица», которая ответственна за весь восточный участок фронта (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления).