Зеленский в Аргентине пообщался с Орбаном

Согласно сообщению, Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей.

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Об этом сообщает «Европейская правда».

В Офисе президента Украины пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.

Также сообщается, что из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который принимал в пятницу Орбана в Париже.

Украинские СМИ напоминают, что после избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она не состоялась.

После российского вторжения и без того напряженные отношения между Киевом и Будапештом ухудшились. Орбан не раз заявлял, что не верит в победу Украины.