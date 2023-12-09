Зеленский в Аргентине пообщался с Орбаном
Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Согласно сообщению, Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей.
В Офисе президента Украины пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.
Также сообщается, что из Аргентины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который принимал в пятницу Орбана в Париже.
Украинские СМИ напоминают, что после избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера встречались только коротко. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она не состоялась.
После российского вторжения и без того напряженные отношения между Киевом и Будапештом ухудшились. Орбан не раз заявлял, что не верит в победу Украины.