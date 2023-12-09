Макрон попал в скандал

Церемонию зажигания ханукальной свечи состоялась в историческом Salle des Fêtes (праздничном или банкетном зале) Елисейского дворца. Макрон пригласил к себе в резиденцию главного раввина Франции, чтобы тот зажег первую из восьми свечей по случаю начала еврейского праздника света — Хануки, поскольку президент получил ежегодную премию Европейской конференции раввинов (CER), присуждаемую за борьбу с антисемитизмом, защиту прав человека и религиозных свобод.

В статье, опубликованной на BBC, говорится, что французские политики осудили действия Макрона, заявив, что религии не место в светской резиденции президента.

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в предательстве Французской Республики после того, как он принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей в Елисейском дворце.

Но когда видео церемонии появилось в социальных сетях, произошел скандал: французские политики обвинили Макрона в нарушении секуляризма — концепции, согласно которой правительство должно действовать отдельно от любых религий.

С точки зрения лидеров общественного мнения во Франции Макрон совершил чудовищную ошибку, допустив религию в святая святых светского института президентской власти.

«Насколько я знаю, такое произошло впервые, и это нарушение секуляризма», — заявил видный представитель правой оппозиции, мэр Канн Давид Лиснар.

«Религии не место в Елисейском дворце. В вопросе секуляризма нельзя идти на компромиссы», — согласилась с ним председатель регионального совета Окситании социалистка Кароль Дельга.

«Сделает ли теперь Макрон то же самое с другими религиями? С какими-то да, а с какими-то нет? Это опасное сползание», — отметил в свою очередь Алексис Корбьер из леворадикальной партии «Непокоренная Франция».

Как отмечает BBC, поступок Макрона вызвал замешательство даже у некоторых французских евреев. «Это не должно повториться, — считает президент представительного Совета еврейских институтов Франции (Crif) Йонатан Арфи. — Евреи Франции всегда считали, что закон о секуляризме защищает свободу, а все, что ослабляет секуляризм, ослабляет и евреев».

Идея секуляризма или светскости была законодательно введена во Франции в 1905 году, обеспечив свободу вероисповедания и разъединив государство и церковь. Этот закон установил строгий нейтралитет между религиями и гарантировал, что граждане рассматриваются как индивиды в государстве, а не как члены какого-либо религиозного сообщества.

Критики Макрона усматривают в его решении нарушить вековую республиканскую доктрину признаки чрезмерной самоуверенности и чувства, что он может делать что угодно (по принципу «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»). В пятницу во время посещения Нотр-Дама, где продолжаются восстановительные работы после пожара 2019 года, президент заявил, что ничуть не сожалеет о своем решении пригласить в Елисейский дворец главного раввина и что решение это было принято «в духе Республики».

В церемонии в Елисейском дворце многие усмотрели желание Макрона единолично управлять государством. Во французском МИД профессиональные дипломаты в приватных беседах выражают отчаяние.

«Сначала Макрон готов объявить, что поможет Израилю искоренить ХАМАС в Газе, через две недели в интервью BBC он уже называет Израиль убийцей детей, — рассказал газете Libération один из бывших дипломатов. — Хорошо, мы понимаем, что все это внутренняя политика. Но ведь он сначала настраивает против себя мусульман, а потом — евреев».