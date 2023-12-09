США решают, как наказать хуситов

США готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

«Мы собираем группу, которую уже сформировали, пытаемся усилить ее, чтобы способствовать защите судоходства. Мы также приняли меры, включая санкции, введенные лишь на этой неделе против тех, кто пытается финансировать хуситов и их усилия, и мы будем обсуждать любые другие действия, которые потребуются, чтобы защитить наш персонал, наших людей и судоходство», - сказал он.

Блинкен добавил, что атаки на суда в Красном море, совершенные хуситами, «представляют угрозу не только для Израиля, не только [для США], но для десятков стран».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США ведут переговоры со странами Персидского залива о военных действиях против йеменских хуситов на фоне участившихся нападений в Красном море. По данным издания, переговоры еще находятся на предварительной стадии, США и партнеры отдают предпочтение дипломатическому решению.