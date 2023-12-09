Пашинян: «Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным»

«Упразднение Нагорного Карабах а» было неизбежным, Ереван тратил все ресурсы на создание «НКР», что было неразрешимой задачей. Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Говорят, действующие на тот момент (осень 2023 года – ред.) власти Карабаха упразднили «Нагорный Карабах». Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — заявил Пашинян.

По его словам, когда сегодняшнее руководство Армении пришло к власти в 2018 году, «наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна».

Пашинян заявил, что вина действующих властей в том, что они не говорили об этом с народом, и даже он сам не мог смириться с этой прагматичной реальностью: «Эмоциональная невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Республике Армения и ее народу, что мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой. <...> Весь ресурс, который мы должны были поставить на создание государства, Республики Армения, мы поставили на неразрешимую проблему создания «НКР».