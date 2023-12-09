Вашингтон объяснил, почему против мира в Газе

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще не уничтожен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — сказал Блинкен.

США не поддерживают полное прекращение огня в секторе Газа, поскольку это позволит ХАМАС повторять свои атаки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в комментарии ABC News.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон поддерживает кратковременные гуманитарные паузы и принимал активное участие в переговорах, которые привели к перемирию в конце ноября и дали возможность освободить более 110 заложников, а также удвоить гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

По словам Блинкена, США работают над минимизацией жертв среди гражданских в секторе Газа и сосредоточены на том, чтобы убедиться в соблюдении Израилем норм международного гуманитарного права. Однако «между намерениями и результатами существует разрыв, и именно этот разрыв мы пытаемся устранить», сказал Блинкен.

Он также отметил, что конфликт мог бы завершиться уже завтра, если ХАМАС прекратит «прятаться» за мирными жителями и сдастся.

9 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, предложенной ОАЭ и требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. За проект проголосовали 13 членов Совбеза из 15, Великобритания воздержалась.