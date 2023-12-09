Вардан Осканян: «В проекте мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет Нагорного Карабаха»

Пункт о «Нагорном Карабахе» исключен из проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказал бывший глава МИД Армении Вардан Осканян.

По его словам, которые цитируют армянские СМИ, на столе переговоров находится мирный договор, и он близок к подписанию, возможно, будет подписан в ближайшем будущем.

Осканян говорит, что в документе исключен пункт о Карабахе.