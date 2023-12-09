Союзники Орбана будут уговаривать республиканцев не помогать Украине

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным газеты, члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

В первый день пройдут выступления, посвященные войне в Украине и культурным войнам, во второй - закрытые переговоры, на которые приглашены члены Конгресса от Республиканской партии. Встреча состоится на фоне напряженных дебатов в Конгрессе США по поводу будущего помощи Украины.

Близкий к посольству Венгрии дипломатический источник газеты сообщил, что «Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через Конгресс». Именно поэтому премьер пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС.