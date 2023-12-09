Нетаньяху обратился к боевикам ХАМАС: «Сдавайтесь, пока не поздно…»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором объявил о «начале конца ХАМАС».

«В последние дни десятки террористов ХАМАС сдались нашим военным. Сложив оружие, они сдаются нашим отважным бойцам. Это займет еще какое-то время, война в самом разгаре, но это начало конца ХАМАС», – цитируют израильские СМИ Нетаньяху.

Премьер Израиля также обратился к боевикам ХАМАС с призывом сдаваться в плен. «Я говорю террористам ХАМАС: все кончено. Не умирайте за Синвара (Яхья Синвар – один из лидеров ХАМАС – ред.). Сдавайтесь сейчас».