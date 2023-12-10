В Швеции вручили Нобелевские премии: кто получил
Король Швеции Карл XVI Густав вручил Нобелевские премии по физике, химии, медицине, экономике и литературе. Церемония вручения прошла в Стокгольмской филармонии.
The Insider пишет, что премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юийе. Их эксперименты «дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул».
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек, которые используются в том числе в ЖК-мониторах.
Нобелевской премии по физиологии и медицине удостоились венгерская биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман. Их открытия позволили разработать эффективные вакцины против COVID-19.
Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, «улучшившая наше понимание ситуации на женском рынке труда». В своих исследованиях Голдин раскрыла основные причины гендерных различий на рынке труда. Она пришла к выводу, что женщины уделяют больше сил и времени на уход за детьми, что мешает их карьерному росту и увеличению доходов.
Премию по литературе получил норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, чьи «инновационные работы», переведенные более чем на 40 языков, «выражают невыразимое».
Еще одна церемония прошла в Норвегии, в мэрии Осло. Там вручили Нобелевскую премию мира. Ее лауреатом стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Активистка удостоилась премии «за борьбу против угнетения женщин» и «за продвижение прав человека и свободы для всех». Наргес Мохаммади заключена в иранской тюрьме, премию за нее получили ее дети.
Нобелевская премия учреждена шведским химиком, инженером, изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, который известен прежде всего как изобретатель динамита. Премия вручается с 1901 года ежегодно 10 декабря, в день его смерти. Требование об учреждении премии Нобель изложил в своем завещании. Изначально премию предлагалось вручать за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира, но с 1969 года по инициативе Шведского банка премия присуждается также по экономике. Ее официальное название — премия по экономике памяти Альфреда Нобеля.