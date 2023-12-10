В Швеции вручили Нобелевские премии: кто получил

Король Швеции Карл XVI Густав вручил Нобелевские премии по физике, химии, медицине, экономике и литературе. Церемония вручения прошла в Стокгольмской филармонии.

The Insider пишет, что премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юийе. Их эксперименты «дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул».

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек, которые используются в том числе в ЖК-мониторах.

Нобелевской премии по физиологии и медицине удостоились венгерская биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман. Их открытия позволили разработать эффективные вакцины против COVID-19.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, «улучшившая наше понимание ситуации на женском рынке труда». В своих исследованиях Голдин раскрыла основные причины гендерных различий на рынке труда. Она пришла к выводу, что женщины уделяют больше сил и времени на уход за детьми, что мешает их карьерному росту и увеличению доходов.