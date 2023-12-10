«Шахеды» атакуют Украину

Южные области Украины подвергаются удару российских беспилотников-камикадзе типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

По данным украинских военных, дроны двигаются из акватории Черного моря в направлении расположенных на морском побережье населенных пунктов Черноморск, Южное, Коблево и Очаков.

В Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.