«Шахеды» атакуют Украину
Южные области Украины подвергаются удару российских беспилотников-камикадзе типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.
По данным украинских военных, дроны двигаются из акватории Черного моря в направлении расположенных на морском побережье населенных пунктов Черноморск, Южное, Коблево и Очаков.
В Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.
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