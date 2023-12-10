Азербайджан, Украина, Молдова, Грузия и Армения снизят стоимость роуминга

На следующей неделе Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан планируют объявить о снижении платы за роуминг между собой. Об этом редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк пишет в соцсети Х (бывший Twitter).

«На следующей неделе в Брюсселе пять стран «Восточного партнерства», вероятно, достигнут договоренности о постепенном снижении платы за роуминг между собой. Подписание может произойти вскоре после этого», – сообщил Йозвяк.

Ожидается, что благодаря этому соглашению к 2026 году в странах «Восточного партнерства» цены на услуги роуминга снизятся почти на 90%, передает «Новости-Грузия».

В понедельник, 11 декабря, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» – Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии – под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Беларусь, которая также входит в «Восточное партнерство», представлена не будет. Встреча пройдет накануне саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии.