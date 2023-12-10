Азербайджан, Украина, Молдова, Грузия и Армения снизят стоимость роуминга
На следующей неделе Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан планируют объявить о снижении платы за роуминг между собой. Об этом редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк пишет в соцсети Х (бывший Twitter).
«На следующей неделе в Брюсселе пять стран «Восточного партнерства», вероятно, достигнут договоренности о постепенном снижении платы за роуминг между собой. Подписание может произойти вскоре после этого», – сообщил Йозвяк.
next week in Brussels it is possible that the 5 eastern partnership countries 🇺🇦🇲🇩🇬🇪🇦🇲🇦🇿 will come to a common understanding to reduce roaming charges between each other progressively. signature can happen soon after. complementary to any bilateral roaming agreement with 🇪🇺— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2023
Ожидается, что благодаря этому соглашению к 2026 году в странах «Восточного партнерства» цены на услуги роуминга снизятся почти на 90%, передает «Новости-Грузия».
В понедельник, 11 декабря, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран «Восточного партнерства» – Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии – под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Беларусь, которая также входит в «Восточное партнерство», представлена не будет. Встреча пройдет накануне саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии.