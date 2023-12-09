Зурабишвили едет в Чехию. В «Грузинской мечте» недовольны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 11 декабря, встретится со своим чешским коллегой Петром Павелом в Праге. Об этом сообщает пресс-служба президента Чехии.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии. Перед принятием окончательного решения Павел хочет выразить поддержку Грузии.

Визит президента в Чехию не был санкционирован правительством Грузии, как и все другие зарубежные поездки Зурабишвили в рамках кампании в поддержку евроинтеграции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что глава государства «в очередной раз» «сознательно» нарушает Конституцию. «Она заводит государственное устройство Грузии в досадный тупик. Это прямая вражда по отношению к грузинскому государству…» - заявил Папуашвили журналистам, передает «Новости-Грузия».