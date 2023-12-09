Зеленский летит в США: встретится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, отправится в США, где встретится с президентом Джо Байденом. Об этом сообщил Офис украинского президента в Telegram.

«11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», - говорится в сообщении.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Зеленский находится с рабочим визитом в Аргентине. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента Аргентины, которая состоялась 10 декабря.