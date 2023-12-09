Темный шоколад может делать людей умнее

Употребление экстракта шоколада может снизить вероятность возникновения когнитивных нарушений, связанных с деменцией, а также повысить уровень интеллекта у определенной группы людей. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В работе приняли участие 600 взрослых людей старше 60 лет с повышенным риском развития деменции. Половина добровольцев в течение двух лет употребляли 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао, другая половина получала плацебо. Участники также прошли серию когнитивных и психологических тестов до и после исследования.

Исследователи обнаружили, что экстракт какао не улучшает когнитивные функции у пожилых людей, которые придерживались правильного питания. Однако те участники, которые имели «плохие» пищевые привычки и употребляли шоколад, наоборот, показали небольшие улучшения в когнитивных тестах.

Такой эффект обусловлен наличием флаванолов в какао. Считается, что эти питательные вещества содержат антиоксиданты с противовоспалительными свойствами. Какао, в частности, содержит флаванол эпикатехин, который, как было показано, уменьшает воспаление и дегенерацию в мозге.

Ученые заявили, что по-прежнему необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, могут ли большие дозы экстракта какао улучшить когнитивные функции. Дело в том, что полученные результаты прямо противоречат другим данным, свидетельствующим о том, что флаванолы в какао могут улучшать память и снижать риск развития деменции у людей с любым типом питания.