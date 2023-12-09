Сенатор-республиканец: Украине придется отдать России часть территорий

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс заявил, что Вашингтону нужно принять тот факт, что Украине, вероятно, придется уступить России некоторые территории. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории россиянам, и нам нужно положить конец этой войне. В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил», - сказал Вэнс.