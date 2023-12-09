Авиация Израиля ударила по целям в Сирии

В Сирии сообщают об израильских авиаударах по международному аэропорту Дамаска и по регионам, где находятся военные объекты «Хезболлы» и других проиранских формирований.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека, опирающийся на собственные источники на местности, сообщает о ракетном ударе, который израильские ВВС нанесли на окраинах Дамаска – там расположен «иранский городок», включающий штабы и склады проиранских боевиков. Еще один ракетный удар очевидцы наблюдали в районе аэропорта.

Также, по сведениям сирийских правозащитников, израильские ВВС обстреляли расчеты ПВО.

В Израиле эту информацию не комментируют.