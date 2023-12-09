Израильский 9 Канал передает, что речь идет не о классическом прицеле, а об индивидуальной системе управления огнем. «Кинжал» призван помочь бойцам точно попадать по движущимся мишеням. Инновационный прицел не просто подсказывает бойцу, куда попадет пуля. «Кинжал» захватывает цель и ведет ее. Это мини-компьютер, обрабатывающий множество параметров: от направления и скорости движения цели до баллистических характеристик оружия, на котором прицел установлен.

Пресс-служба Армии обороны Израиля рассказала о новой модификации прицела для стрелкового оружия. «Кинжал» уже поставляется в израильские войска.

Для активации прицела необходимо нажать и удерживать специальную кнопку в передней части оружия. «Кинжал» начнет перебирать потенциальные цели, оказавшиеся в зоне его применения. В тот момент, когда прицел сфокусируется на нужной цели, боец должен убрать палец с кнопки активации. Затем происходит захват цели и определение центра ее массы прицелом. После этого при нажатии на спусковой крючок пуля вылетит только в том случае, если «Кинжал» сочтет прицеливание точным, а попадание – высоковероятным.

«Кинжал» весит 700 граммов. В секторе Газа им уже вооружены тысячи бойцов ЦАХАЛ.

Отметим, что российский «Кинжал» - это авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.