Казахстан в мировой тройке лидеров по заболевшим корью

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире. Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевший, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания, в Йемене зарегистрировано более 23 тыс. случаев кори, в Индии – почти 15 тыс., в Казахстане – 12 985. Следом идут Эфиопия – более 11 тыс., Пакистан – более 8 тыс., Демократическая Республика Конго – около 6 тыс. и Россия – 4 305.

Издание отмечает, что CDC приводит данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения в начале ноября. 6 декабря Минздрав Казахстана сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 20 тыс. человек.