На голосовавших за Трампа выборщиков завели уголовные дела

За последние месяцы 25 из 84 выборщиков, голосовавших за Дональда Трампа в колеблющихся штатах на президентских выборах в 2020 года, столкнулись с уголовным преследованием. На этом фоне многие из них отказываются голосовать за Трампа, если он выйдет в финал президентской гонки 2024 года. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, большинство уголовных дел против выборщиков связано с подлогом, ложными показаниями и подачей фальшивых документов. Десять человек из 25 согласились в рамках урегулирования судебного процесса не выступать в качестве избирателей на любых выборах, на которых Трамп будет фигурировать в бюллетенях. Еще 13 человек были названы «соучастниками заговора, которым не предъявлены обвинения».

Газета отмечает, что расследования против выборщиков связаны с «заговором фальшивых избирателей Трампа» в 2020 году, когда экс-президент и его союзники пытались пересмотреть итоги голосования в колеблющихся штатах из-за «сотен тысяч» фальшивых голосов.

Президентские выборы в США традиционно проходят в несколько этапов: во вторник после первого понедельника ноября проходит общенациональное голосование, где американцы выбирают не только конкретного кандидата в президенты, но и выборщиков от своего штата. Каждый штат имеет право выставить на президентские выборы столько выборщиков, сколько конгрессменов и сенаторов он посылает в Конгресс. Выборщиками, как правило, становятся конгрессмены, бывшие военные или же популярные медийные лица.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования — это второй этап выборов президента. Президентом становится тот кандидат, которого поддержали не менее 270 из 538 выборщиков.

Опрошенные WP республиканцы заявили, что рост числа уголовных дел может отпугнуть потенциальных избирателей Трампа в штатах, которые ранее были к нему лояльны. Некоторые из выборщиков, голосовавших за Трампа в 2020-м, также сообщили газете, что не стали бы делать это в 2024 году.