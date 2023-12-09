США заявили о «необходимости» остановить Россию

Россию необходимо остановить в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО и не втянула Соединенные Штаты в более широкий конфликт. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в программе CNN State of the Union.

Блинкен также выразил мнение, что Россия, Иран и Китай «будут счастливы», если запрос на помощь для Украины и Израиля не будет поддержан Конгрессом.

Также госсекретарь США похвалил ВСУ за успехи на фронте: «Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года».