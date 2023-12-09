Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:08

Америка все глубже вступает в самую неприятную для себя президентскую гонку. Такого еще не было, чтобы основные кандидаты настолько не устраивали большинство избирателей. Это значит, что кто бы ни победил, страна останется недовольной и будет с нетерпением ждать следующих выборов. Дональд Трамп в последних опросах все чаще оказывается впереди Джо Байдена. В свежем опросе The Wall Street Journal 45-й президент опережает 46-го на четыре процента: 47% против 43%. Если опрос включает еще и кандидатов от прочих партий, они «отъедают» у Байдена больше голосов, чем у Трампа, и разрыв между основными конкурентами вырастает до шести процентов: 37% против 31%.

В то же время среди тех десяти процентов избирателей, которые не определились, большинство склоняется к демократическим позициям, что может добавить в итоге Байдену голосов. Создается уверенное впечатление, что своим нежеланием поддержать в опросах Байдена или показательным выбором в пользу третьего кандидата демократический электорат шлет отчаянные сигналы о желании видеть на его месте другого политика. Сам же действующий президент уже даже извинительно заявляет, что вынужден участвовать в гонке, чтобы не победил Трамп. Кстати, мотивация у республиканцев и демократов разная: большинство сторонников Трампа заявляют, что будут голосовать за него, поскольку хотят видеть его президентом, большинство сторонников Байдена будут голосовать за него, так как не хотят, чтобы президентом стал Трамп.