Трамп впереди. Байден за ним горячая тема
Америка все глубже вступает в самую неприятную для себя президентскую гонку. Такого еще не было, чтобы основные кандидаты настолько не устраивали большинство избирателей. Это значит, что кто бы ни победил, страна останется недовольной и будет с нетерпением ждать следующих выборов.
Дональд Трамп в последних опросах все чаще оказывается впереди Джо Байдена. В свежем опросе The Wall Street Journal 45-й президент опережает 46-го на четыре процента: 47% против 43%. Если опрос включает еще и кандидатов от прочих партий, они «отъедают» у Байдена больше голосов, чем у Трампа, и разрыв между основными конкурентами вырастает до шести процентов: 37% против 31%.
В то же время среди тех десяти процентов избирателей, которые не определились, большинство склоняется к демократическим позициям, что может добавить в итоге Байдену голосов.
Создается уверенное впечатление, что своим нежеланием поддержать в опросах Байдена или показательным выбором в пользу третьего кандидата демократический электорат шлет отчаянные сигналы о желании видеть на его месте другого политика. Сам же действующий президент уже даже извинительно заявляет, что вынужден участвовать в гонке, чтобы не победил Трамп.
Кстати, мотивация у республиканцев и демократов разная: большинство сторонников Трампа заявляют, что будут голосовать за него, поскольку хотят видеть его президентом, большинство сторонников Байдена будут голосовать за него, так как не хотят, чтобы президентом стал Трамп.
Опрос показал, что действующий президент сохранил лояльность 87% американцев, проголосовавших за него в 2020 году. У Трампа этот показатель выше: 94%. При этом оба не пользуются большим доверием: и у того, и у другого приблизительно одинаковое соотношение доверия/недоверия – 36-38% к 56-59% по разным опросам.
Резонно считается, что главным недостатком Джо Байдена является его солидный возраст. Согласно августовскому опросу AP-NORC, 77% американцев считают его слишком старым для того, чтобы эффективно править страной еще четыре года. Так и Трамп не мальчик в свои 77 лет. На фоне более ветхого оппонента он выглядит покрепче, но ведь понятно, что и для него время не останавливается.
В общем, американцам предстоят «неправильные» выборы. Шансы, что за оставшееся время удастся провести смену кандидата, крайне невысоки. Это касается в первую очередь и исключительно демократов, у республиканцев отсутствуют даже варианты смены Трампа в этом качестве. Но и Байден пока выглядит незаменимым. Видно, заметного обновления Америки раньше 2028 года ждать не приходится.