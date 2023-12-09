Трамп впереди. Байден за ним горячая тема

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Америка все глубже вступает в самую неприятную для себя президентскую гонку. Такого еще не было, чтобы основные кандидаты настолько не устраивали большинство избирателей. Это значит, что кто бы ни победил, страна останется недовольной и будет с нетерпением ждать следующих выборов.

Дональд Трамп в последних опросах все чаще оказывается впереди Джо Байдена. В свежем опросе The Wall Street Journal 45-й президент опережает 46-го на четыре процента: 47% против 43%. Если опрос включает еще и кандидатов от прочих партий, они «отъедают» у Байдена больше голосов, чем у Трампа, и разрыв между основными конкурентами вырастает до шести процентов: 37% против 31%.

Большинство американцев все же проголосует за Трампа

В то же время среди тех десяти процентов избирателей, которые не определились, большинство склоняется к демократическим позициям, что может добавить в итоге Байдену голосов.

Создается уверенное впечатление, что своим нежеланием поддержать в опросах Байдена или показательным выбором в пользу третьего кандидата демократический электорат шлет отчаянные сигналы о желании видеть на его месте другого политика. Сам же действующий президент уже даже извинительно заявляет, что вынужден участвовать в гонке, чтобы не победил Трамп.

Кстати, мотивация у республиканцев и демократов разная: большинство сторонников Трампа заявляют, что будут голосовать за него, поскольку хотят видеть его президентом, большинство сторонников Байдена будут голосовать за него, так как не хотят, чтобы президентом стал Трамп.

У Байдена лишь одна цель - остановить Трампа

Опрос показал, что действующий президент сохранил лояльность 87% американцев, проголосовавших за него в 2020 году. У Трампа этот показатель выше: 94%. При этом оба не пользуются большим доверием: и у того, и у другого приблизительно одинаковое соотношение доверия/недоверия – 36-38% к 56-59% по разным опросам.

Резонно считается, что главным недостатком Джо Байдена является его солидный возраст. Согласно августовскому опросу AP-NORC, 77% американцев считают его слишком старым для того, чтобы эффективно править страной еще четыре года. Так и Трамп не мальчик в свои 77 лет. На фоне более ветхого оппонента он выглядит покрепче, но ведь понятно, что и для него время не останавливается.

В общем, американцам предстоят «неправильные» выборы. Шансы, что за оставшееся время удастся провести смену кандидата, крайне невысоки. Это касается в первую очередь и исключительно демократов, у республиканцев отсутствуют даже варианты смены Трампа в этом качестве. Но и Байден пока выглядит незаменимым. Видно, заметного обновления Америки раньше 2028 года ждать не приходится.