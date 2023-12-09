Леонид Швец, автор haqqin.az 03:20

Вряд ли жители Баку знают, что в минувшую среду 6 декабря ночью в аэропорту их любимого города могла произойти авиационная катастрофа. «Боинг-737-800», принадлежащий компании «Аэрофлот» и прилетевший из Москвы, при заходе на посадку не выполнил команду пилота: крыло не изменило угол на заданную величину. Самолет удалось посадить, но многим пришлось понервничать. На следующий день, 7 декабря, все причастные отмечали Международный день гражданской авиации. Слово «международный» для российской гражданской авиации, обложенной санкциями, звучит несколько издевательски.

Сложно сказать, насколько в каждом случае неисправности авиационной техники сказывается результат санкционных ограничений на поставки запасных частей, доступа к программному обеспечению или полноценному техническому обслуживанию. Но не заметить пугающий рост неприятностей невозможно. Вот перечисление лишь тех эпизодов, что случились за десять дней декабря. 1 декабря Самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Талакан. Отказ управления закрылками и предкрылками и автопилота. Самолет Airbus-321 «Уральских авиалиний» рейсом из Екатеринбурга при заходе на посадку в Сочи: доклад об отказе одной из гидросистем. Те же Сочи: самолет RRJ-95 авиакомпании «Россия», рейс на Москву, возврат на стоянку по технической причине. Самолет Ан-74-200 авиакомпании «Ютэйр» отказ от взлета в аэропорту Красноярска по технической причине. При посадке в Калининграде самолета А-321 «Уральских авиалиний» рейсом из Москвы: отказ датчика рычагов управления.

2 декабря Рейс Ноябрьск – Уфа, самолет RRJ-95, принадлежащий компании «Ямал»: падение давления в гидроаккумуляторе. Самолет «Аэрофлота» А321, рейс из Санкт-Петербурга в Москву, отказ левого двигателя. Аэропорт Шереметьево, рейс В-737-800 «Аэрофлота» на Ереван: прерванный полет из-за открытой двери. 3 декабря Самолёт CRJ2 компании «РусЛайн», прерванный взлет в аэропорту Нарьян-Мар из-за технической неисправности. Самолёт RRJ-95 авиакомпании «Азимут»: отказ от взлета из аэропорта Сочи из-за технической неисправности.

Аэропорт Самара, рейс на Стамбул, самолет RRJ-95 компании «Ред Вингс»: возврат на стоянку по технической причине. Самолет А320 «Аэрофлота», аэропорт Шереметьево, рейс из Казани, вибрация первого двигателя при заходе на посадку. Иркутск, Ан-26Б авиакомпании «ИрАэро» - после посадки сложилась носовая стойка шасси. Аэропорт Жуковский, самолёт А-321, «Уральские авиалинии» (Раменское), рейс на Куляб. Сработала сигнализация неисправности двигателя. 4 декабря Самолёт Airbus A320 рейса Москва – Нижнекамск в Шереметьево отложен взлет из-за неисправного двигателя. Сочи, самолёт RRJ-95, авиакомпания «Азимут»: отказ от взлета из-за технической неисправности. Игарка, Як-42 «КрасАвиа», рейс на Красноярск, не запустился один из двигателей. Санкт-Петербург (Пулково), самолёт В-737-800 компания «Нордстар», рейс на Абакан: возврат на стоянку из-за технической неисправности.

5 декабря B-737 компании «Победа»: возврат в аэропорт Шереметьево из-за неисправности в гидросистеме. Ан-12, рейс на Хабаровск, отказ триммера руля управления. Еще один B-737 от «Победы»: посадка на запасной аэродром в Минеральных Водах после полного отказа метеоприборов и измерителей дальности видимости. Аэропорт Жуковский: выявлено повреждение сопла при выполнении послеполётного осмотра самолёта RRJ-95ВС компании «Ред Вингз».

6 декабря Самолет А-320 «Аэрофлота», рейс Пермь – Москва. Возврат на стоянку: открытая багажная дверь. Москва (Внуково), самолёт В-737-800 компании «Ютэйр», рейс из Игарки: отказ гидросистемы перед посадкой. Москва (Шереметьево), самолёт RRJ-95 компания «Россия», рейс на Саранск: неисправность реверса тяги второго двигателя. Як-42 «Газпромавиа»: отказ двух гидросистем. «Аэрофлот», самолет Boeing-777, Москва, рейс на Петропавловск-Камчатский, возгорание электропроводки. Эпизод в Баку описан выше. 7 декабря Район аэродрома Улан-Удэ: Ту-204 компании «Авиастар-Ту», рейс на Чанчжоу: помпаж первого двигателя. Махачкала, самолет RRJ-95 компании «Ред Вингс», рейс на Наманган: возврате на стоянку по технической причине. Новосибирск, самолет В-737-800, авиакомпания «Якутия», отказ управления передней стойки. Сургут, самолет В739/М, «Сомон эйр». Прерванный взлет по причине срабатывания сигнализации об открытии двери. Самолет В-737-800, авиакомпания «Сибирь», рейс Новосибирск – Москва, помпаж двух двигателей.

8 декабря Airbus 319 авиакомпании «Россия», маршрут Мин. Воды — Санкт-Петербург: аварийная посадка из-за разгерметизации кабины пилотов. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за помпажа двигателей. Нижний Новгород: во время захода на посадку самолёта RRJ-95LR-100 «Ред Вингс» произошёл не выпуск шасси. Сели со второго раза. Новосибирск: на послеполетном осмотре обнаружен обрыв двух тяг обтекателя привода закрылка, самолет E-170/M, авиакомпания «Сибирь». 9 декабря Самолет А-32009 «Уральские авиалинии», рейс Благовещенск - Москва: уход на запасной аэродром Новосибирск по технической причине – не работает туалет. Челябинск, самолёт А-320, авиакомпания «Россия», рейс из Санкт-Петербурга: потеря связи со спутниками. Самара, самолет RRJ-95 «Ред Вингс», рейс на Нижний Новгород: не запустился двигатель. Шереметьево, самолёт А-330-300, «Аэрофлот», рейс на Дели: неуборка шасси после взлета.