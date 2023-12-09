Самолет «Аэрофлота» чуть не разбился в Баку горячая сводка

Леонид Швец, автор haqqin.az

Вряд ли жители Баку знают, что в минувшую среду 6 декабря ночью в аэропорту их любимого города могла произойти авиационная катастрофа. «Боинг-737-800», принадлежащий компании «Аэрофлот» и прилетевший из Москвы, при заходе на посадку не выполнил команду пилота: крыло не изменило угол на заданную величину. Самолет удалось посадить, но многим пришлось понервничать.

На следующий день, 7 декабря, все причастные отмечали Международный день гражданской авиации. Слово «международный» для российской гражданской авиации, обложенной санкциями, звучит несколько издевательски.

Сложно сказать, насколько в каждом случае неисправности авиационной техники сказывается результат санкционных ограничений на поставки запасных частей, доступа к программному обеспечению или полноценному техническому обслуживанию. Но не заметить пугающий рост неприятностей невозможно.

Вот перечисление лишь тех эпизодов, что случились за десять дней декабря.

1 декабря

Самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Талакан. Отказ управления закрылками и предкрылками и автопилота.

Самолет Airbus-321 «Уральских авиалиний» рейсом из Екатеринбурга при заходе на посадку в Сочи: доклад об отказе одной из гидросистем.

Те же Сочи: самолет RRJ-95 авиакомпании «Россия», рейс на Москву, возврат на стоянку по технической причине.

Самолет Ан-74-200 авиакомпании «Ютэйр» отказ от взлета в аэропорту Красноярска по технической причине.

При посадке в Калининграде самолета А-321 «Уральских авиалиний» рейсом из Москвы: отказ датчика рычагов управления.

2 декабря

Рейс Ноябрьск – Уфа, самолет RRJ-95, принадлежащий компании «Ямал»: падение давления в гидроаккумуляторе.

Самолет «Аэрофлота» А321, рейс из Санкт-Петербурга в Москву, отказ левого двигателя.

Аэропорт Шереметьево, рейс В-737-800 «Аэрофлота» на Ереван: прерванный полет из-за открытой двери.

3 декабря

Самолёт CRJ2 компании «РусЛайн», прерванный взлет в аэропорту Нарьян-Мар из-за технической неисправности.

Самолёт RRJ-95 авиакомпании «Азимут»: отказ от взлета из аэропорта Сочи из-за технической неисправности.

Аэропорт Самара, рейс на Стамбул, самолет RRJ-95 компании «Ред Вингс»: возврат на стоянку по технической причине.

Самолет А320 «Аэрофлота», аэропорт Шереметьево, рейс из Казани, вибрация первого двигателя при заходе на посадку.

Иркутск, Ан-26Б авиакомпании «ИрАэро» - после посадки сложилась носовая стойка шасси.

Аэропорт Жуковский, самолёт А-321, «Уральские авиалинии» (Раменское), рейс на Куляб. Сработала сигнализация неисправности двигателя.

4 декабря

Самолёт Airbus A320 рейса Москва – Нижнекамск в Шереметьево отложен взлет из-за неисправного двигателя.

Сочи, самолёт RRJ-95, авиакомпания «Азимут»: отказ от взлета из-за технической неисправности.

Игарка, Як-42 «КрасАвиа», рейс на Красноярск, не запустился один из двигателей.

Санкт-Петербург (Пулково), самолёт В-737-800 компания «Нордстар», рейс на Абакан: возврат на стоянку из-за технической неисправности.

5 декабря

B-737 компании «Победа»: возврат в аэропорт Шереметьево из-за неисправности в гидросистеме.

Ан-12, рейс на Хабаровск, отказ триммера руля управления. 

Еще один B-737 от «Победы»: посадка на запасной аэродром в Минеральных Водах после полного отказа метеоприборов и измерителей дальности видимости.

Аэропорт Жуковский: выявлено повреждение сопла при выполнении послеполётного осмотра самолёта RRJ-95ВС компании «Ред Вингз».

6 декабря

Самолет А-320 «Аэрофлота», рейс Пермь – Москва. Возврат на стоянку: открытая багажная дверь.

Москва (Внуково), самолёт В-737-800 компании «Ютэйр», рейс из Игарки: отказ гидросистемы перед посадкой.

Москва (Шереметьево), самолёт RRJ-95 компания «Россия», рейс на Саранск: неисправность реверса тяги второго двигателя.  

Як-42 «Газпромавиа»: отказ двух гидросистем.

«Аэрофлот», самолет Boeing-777, Москва, рейс на Петропавловск-Камчатский, возгорание электропроводки.

Эпизод в Баку описан выше.

7 декабря

Район аэродрома Улан-Удэ: Ту-204 компании «Авиастар-Ту», рейс на Чанчжоу: помпаж первого двигателя.

Махачкала, самолет RRJ-95 компании «Ред Вингс», рейс на Наманган: возврате на стоянку по технической причине.

Новосибирск, самолет В-737-800, авиакомпания «Якутия», отказ управления передней стойки.

Сургут, самолет В739/М, «Сомон эйр». Прерванный взлет по причине срабатывания сигнализации об открытии двери.

Самолет В-737-800, авиакомпания «Сибирь», рейс Новосибирск – Москва, помпаж двух двигателей.

8 декабря

Airbus 319 авиакомпании «Россия», маршрут Мин. Воды — Санкт-Петербург: аварийная посадка из-за разгерметизации кабины пилотов.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за помпажа двигателей.

Нижний Новгород: во время захода на посадку самолёта RRJ-95LR-100 «Ред Вингс» произошёл не выпуск шасси. Сели со второго раза.

Новосибирск: на послеполетном осмотре обнаружен обрыв двух тяг обтекателя привода закрылка, самолет E-170/M, авиакомпания «Сибирь».

9 декабря

Самолет А-32009 «Уральские авиалинии», рейс Благовещенск - Москва: уход на запасной аэродром Новосибирск по технической причине – не работает туалет.

Челябинск, самолёт А-320, авиакомпания «Россия», рейс из Санкт-Петербурга: потеря связи со спутниками.

Самара, самолет RRJ-95 «Ред Вингс», рейс на Нижний Новгород: не запустился двигатель.

Шереметьево, самолёт А-330-300, «Аэрофлот», рейс на Дели: неуборка шасси после взлета.

10 декабря

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро», выполнявший в воскресенье утром рейс по маршруту Талакан (Якутия) — Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси.

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Очевидно, проблемы в российской авиации будут только возрастать. Пока обходится без человеческих жертв. Но пассажирам уже нужно лишний раз подумать, подвергать ли себя риску открыть этот список.