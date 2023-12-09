Юная румынка ограбила азербайджанца в миланском метро

В Милане 35-летнего гражданина Азербайджана ограбила 21-летняя девушка-карманница. У мужчины украли 14 тысяч евро.

Инцидент, как сообщают итальянские СМИ, из станции метро Centrale. Азербайджанец, правда, сумел «вычислить» преступницу и передать ее правоохранителям. Однако у нее в карманах нашли всего 1400 евро.

Полиция установила, что 21-летняя девушка является гражданкой Румынии. Карманными кражами она промышляла и раньше. Оставшуюся часть денег ей, вероятно, удалось передать сообщнику. Но это только одна из версий: полиции еще предстоит подтвердить, что у азербайджанца действительно украли именно 14 тысяч евро.