Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 04:45

По Европе шагает «Катаргейт» - скандал, связанный с депутатами Европарламента, которые за внушительные суммы наличными в обход всех приличий европейской демократии лоббировали интересы Катара. Чиновник – везде чиновник, даже если европарламентский, где, как известно, и евро мимо казны не проскочит, а все депутаты и госслужащие настолько честны, что пробы негде ставить. Но и человек – везде человек. Зарплаты не высокие, финансовые потоки протекают мимо, а потому - «лови момент», коль выпала возможность подзаработать сотню-другую тысяч евро, даже сомнительным способом, грех упустить такую возможность даже депутату Европарламента.

Девятое декабря 2022 года в Брюсселе выдалось сырым и промозглым. И когда ледяной туман окутал город, полиция начала серию рейдов, арестовав ключевых подозреваемых в Катаргейте - коррупционном скандале, который потряс Европейский Союз. В один день было арестовано четверо тех, за кем полиция следила более года, а в домах у них были проведены обыски. Не всякий итальянский политик связан с мафией, но вокруг каждого из них крутится мутная схема – эти слова с полной справедливостью можно отнести к «мозговому центру» Катаргейта – Пьеру Антонио Панцери, экс-депутату Европарламента, который покинул его в 2019 году. А чтобы не скучать на пенсии, к тому же не слишком уж и большой – основал столь популярное на Западе мини-НПО «по оказанию услуг во области общественных связей», читай – в сфере лоббистской деятельности. И тут же - совпадение? Не думаю – у только что новоиспеченной, и чернила на печатях просохнут не успели, НПО появился VIP-заказчик из Катара. Готовый платить лично Панцери 17 тысяч евро наличными, не считая сопутствующих и накладных расходов – и требующий полной конфиденциальности заключенной сделки. Кстати, впоследствии на допросах Панцери откровенно «лепил дурачка», утверждая, что раз сделка была секретной, то он, святая простота, решил, что налоги в период ее действия платить не надо. А заплатить он собирался потом. Когда-нибудь.

Более того, на следствии он выставлял себя несгибаемым поборником соблюдения прав человека Катара и требовал от Дохи улучшить свое трудовое законодательство в преддверии чемпионата мира по футболу, который она планировала провести в конце 2022 года. «Я протягиваю вам руку, и вы проводите реформы», - принципиально заявлял он, по его словам, катарским чиновникам. - «В противном случае ваша страна не будет востребована в Европе». Но на следователей его «принципиальность» не произвела никакого впечатления, а потому в январе 2023 года Панцери полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Другой ключевой фигурой, а точнее – техническим директором этой схемы, «сбегай, забери деньги, заскладируй их у себя дома», был Франческо Джорджи. Неприметный помощник Андреа Коццолино, также подозреваемого в причастности к Катаргейту, который с Панцери работал, как заявил на следствии только потому, что считал последнего «идеалом в политике».

Кстати, он был мужем Евы Кайли, вице-спикера Европарламента, еще одной и самой высокопоставленной фигура этого дела. Она вообще заявляла на допросах, что все ее связи с Катаром - результат многочисленных просьб ее коллег-евродепутатов, стремящихся наладить отношения с этой страной, богатой нефтью и газом. «Все просили меня продолжать идти по этому пути [по этому вопросу]», - говорила она на допросах. Человек, неравнодушный к запросам коллег, что тут скажешь. Кстати, интересный момент – на допросе, рассказывая где лежат катарские деньги, полученные в качестве вознаграждения, она особо подчеркнула, что сумка с 40 тысячами евро – ее личные сбережения. И копила она их, по ее словам, «на случай ядерной атаки».

Андреа Коццолино, еще один арестованный евродепутат от Италии не стал изобретать вслед за своими подельниками хитрых отговорок. Он был краток: «У меня такое впечатление, что меня обманули», - завил он, после чего начал жаловаться на здоровье, говоря, что по рекомендациям лечащих врачей любые допросы ему противопоказаны. Эта дружная компания отрабатывала катарские гонорары со всем усердием – от лоббирования безвизового режима ЕС-Катар до блокирования назначения новым президентом Интерпола полицейского чиновника из ОАЭ Насера аль-Раиси, от продвижения интересов нефтяников и газовиков Катара в Евросоюзе до дискредитации Саудовской Аравии.