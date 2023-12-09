Продажные депутаты Европарламента необыкновенная политика

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

По Европе шагает «Катаргейт» - скандал, связанный с депутатами Европарламента, которые за внушительные суммы наличными в обход всех приличий европейской демократии лоббировали интересы Катара.

Чиновник – везде чиновник, даже если европарламентский, где, как известно, и евро мимо казны не проскочит, а все депутаты и госслужащие настолько честны, что пробы негде ставить. Но и человек – везде человек. Зарплаты не высокие, финансовые потоки протекают мимо, а потому - «лови момент», коль выпала возможность подзаработать сотню-другую тысяч евро, даже сомнительным способом, грех упустить такую возможность даже депутату Европарламента.

Коррупция была, есть и будет всегда и везде, даже в Китае, даже в сталинском СССР, просто европейцам на стоит выставлять из себя на каждом углу в этом вопросе «рыцарями без страха и упрека»

Девятое декабря 2022 года в Брюсселе выдалось сырым и промозглым. И когда ледяной туман окутал город, полиция начала серию рейдов, арестовав ключевых подозреваемых в Катаргейте - коррупционном скандале, который потряс Европейский Союз. В один день было арестовано четверо тех, за кем полиция следила более года, а в домах у них были проведены обыски.

Не всякий итальянский политик связан с мафией, но вокруг каждого из них крутится мутная схема – эти слова с полной справедливостью можно отнести к «мозговому центру» Катаргейта – Пьеру Антонио Панцери, экс-депутату Европарламента, который покинул его в 2019 году. А чтобы не скучать на пенсии, к тому же не слишком уж и большой – основал столь популярное на Западе мини-НПО «по оказанию услуг во области общественных связей», читай – в сфере лоббистской деятельности.

И тут же - совпадение? Не думаю – у только что новоиспеченной, и чернила на печатях просохнут не успели, НПО появился VIP-заказчик из Катара. Готовый платить лично Панцери 17 тысяч евро наличными, не считая сопутствующих и накладных расходов – и требующий полной конфиденциальности заключенной сделки. Кстати, впоследствии на допросах Панцери откровенно «лепил дурачка», утверждая, что раз сделка была секретной, то он, святая простота, решил, что налоги в период ее действия платить не надо. А заплатить он собирался потом. Когда-нибудь.

Антонио Панцери купили всего за 17 тысяч евро

Более того, на следствии он выставлял себя несгибаемым поборником соблюдения прав человека Катара и требовал от Дохи улучшить свое трудовое законодательство в преддверии чемпионата мира по футболу, который она планировала провести в конце 2022 года. «Я протягиваю вам руку, и вы проводите реформы», - принципиально заявлял он, по его словам, катарским чиновникам. - «В противном случае ваша страна не будет востребована в Европе».

Но на следователей его «принципиальность» не произвела никакого впечатления, а потому в январе 2023 года Панцери полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Другой ключевой фигурой, а точнее – техническим директором этой схемы, «сбегай, забери деньги, заскладируй их у себя дома», был Франческо Джорджи. Неприметный помощник Андреа Коццолино, также подозреваемого в причастности к Катаргейту, который с Панцери работал, как заявил на следствии только потому, что считал последнего «идеалом в политике».

Франческо Джорджи был на подхвате

Кстати, он был мужем Евы Кайли, вице-спикера Европарламента, еще одной и самой высокопоставленной фигура этого дела. Она вообще заявляла на допросах, что все ее связи с Катаром - результат многочисленных просьб ее коллег-евродепутатов, стремящихся наладить отношения с этой страной, богатой нефтью и газом. «Все просили меня продолжать идти по этому пути [по этому вопросу]», - говорила она на допросах.

Человек, неравнодушный к запросам коллег, что тут скажешь. Кстати, интересный момент – на допросе, рассказывая где лежат катарские деньги, полученные в качестве вознаграждения, она особо подчеркнула, что сумка с 40 тысячами евро – ее личные сбережения. И копила она их, по ее словам, «на случай ядерной атаки».

Ба! Знакомые лица! Ева!!!

Андреа Коццолино, еще один арестованный евродепутат от Италии не стал изобретать вслед за своими подельниками хитрых отговорок. Он был краток: «У меня такое впечатление, что меня обманули», - завил он, после чего начал жаловаться на здоровье, говоря, что по рекомендациям лечащих врачей любые допросы ему противопоказаны.

Эта дружная компания отрабатывала катарские гонорары со всем усердием – от лоббирования безвизового режима ЕС-Катар до блокирования назначения новым президентом Интерпола полицейского чиновника из ОАЭ Насера аль-Раиси, от продвижения интересов нефтяников и газовиков Катара в Евросоюзе до дискредитации Саудовской Аравии.

А Андрюшу Коццолино использовали втемную

Катаргейт только начинается. Но уже сейчас он позволяет понять, как делается политика в Европе – ничуть не лучше и не чище чем на Ближнем Востоке.

И сколько панцери, концолино, джорджи и кайли продолжают сидеть в офисах Евросоюза и готовы позволить вертеть собою клиентам из Ближнего Востока и Африки за большие деньги - даже и посчитать невозможно. Оно бы и ничего, коррупция была, есть и будет всегда и везде, даже в Китае, даже в сталинском СССР, просто европейцам на стоит выставлять из себя на каждом углу в этом вопросе «рыцарями без страха и упрека».