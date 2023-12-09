В ЕС нет планов проводить военные учения с Арменией

Евросоюз не намерен обучать армянских солдат. Как передает издание "Известия", об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС – это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей", – заявил Стано.

Кроме того, в Евросоюзе нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран — членов ЕС, подчеркнул он.

В Евросоюзе изучают возможность оказания поддержки армянской армии по линии Европейского фонда мира "в нелетальном формате", но конкретных решений пока нет, добавил Стано.