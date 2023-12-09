Лондон в ярости из-за встречи главы Шотландии с Эрдоганом

Кэмерон, бывший премьер-министр Британии, обвинил шотландскую сторону в несоблюдении протокола и предупредил о возможном прекращении помощи правительству Шотландии в организации международных встреч.

Согласно правилам, автономные части Великобритании могут устанавливать внешние связи только в рамках своих компетенций, и на встречах с иностранными политиками должны присутствовать представители МИД Великобритании. В письме, о котором сообщило издание "Би-би-си", Кэмерон указал на отсутствие сотрудника министерства на встрече Юсафа с Эрдоганом на климатической конференции COP28 в Дубае, что является нарушением протокола.

Пресс-служба Юсафа ответила, что дипломаты были извещены и приглашены, но из-за спонтанного характера встречи и изменения времени в последний момент представитель МИД не смог присутствовать. Источник в правительстве Шотландии отметил, что Кэмерон придает слишком большое значение этому инциденту, подчеркивая невозможность ожидания турецкого лидера до прибытия сопровождающего. "Не можем же мы сказать президенту: не могли бы вы подождать секундочку, пока мы найдем своего сопровождающего", — сказал собеседник "Би-би-си".

Также сообщается, что в Форин-офисе беспокоятся не только о формальностях, но и о высказываниях Юсафа, что может указывать на более глубокие разногласия между правительствами.