Британия передаст Украине два боевых корабля

«Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в Вооруженные силы Украины с целью укрепления [ее] способности <...> действовать на море», — сказано в заявлении. В частности, Лондон рассчитывает, что благодаря передаче тральщиков Киев сможет нарастить экспорт украинской продукции через Черное море.



Украина закупит суда через UK Export Finance — экспортно-кредитное агентство Великобритании, уточнили в Минобороны.



Также Великобритания вместе с Норвегией сформируют новую морскую коалицию, которая будет поставлять Киеву корабли и транспортные средства с целью укрепить способность Украины действовать на море. Страны — участницы коалиции также займутся оказанием Киеву долгосрочной поддержки, такой как обучение военнослужащих для укрепления безопасности на Черном море.



Тральщики — искатели мин типа Sandown — это противоминные корабли, предназначенные для разминирования береговой линии и обеспечения безопасного прохода более крупных судов. Имеют водоизмещение 600 т, длину — 52,5 м, ширину — 10,5 м. Дальность плавания этих тральщиков — 2,5 тыс. миль (4,6 тыс. км). Первый тральщик Sandown был спущен на воду в 1988 году, а спустя год введен в строй.

