Советник президента США посетит Израиль

По словам американского чиновника, в ходе визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Еще одной темой переговоров станет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

В свою очередь, израильский чиновник, подтвердивший визит Салливана, сообщил, что, как ожидают в Иерусалиме, высокопоставленная делегация из США будет находиться в городе почти еженедельно.

Это связано с тем, что война в Газе остается на первом месте во внешнеполитической повестке Вашингтона, добавил он.

Визит Салливана состоится через неделю после того, как советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон вместе с заместителем провели встречи в Израиле и на Западном берегу с высокопоставленными израильскими и палестинскими официальными лицами.

За неделю до этого аналогичный раунд встреч провел в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен.