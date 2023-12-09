США потребовали от Израиля закруглиться с войной

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время последнего визита в Израиль заявил представителям Тель-Авива, что они должны завершить военную операцию в секторе Газа до Нового года.

По словам источников, американская администрация также потребовала, чтобы Израиль сделал гораздо больше для поддержки 2 млн палестинских беженцев, которые находятся на юге сектора Газа. При этом публично Вашингтон отрицает, что установил какой-либо срок для проведения Тель-Авивом военной операции. До этого портал Axios писал о призывах Вашингтона к Тель-Авиву закончить военные действия как можно быстрее и с наименьшими потерями среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военную операцию на севере сектора Газа 1 декабря, когда закончилось временное перемирие, действовавшее с 24 ноября. За время военных действий израильские военные обнаружили более 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС. Порядка 500 из них были разрушены. Сами же туннели общей протяженностью 500 км Израиль стал затапливать морской водой. После этого начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа.