Американский истребитель разбился в Южной Корее

Военно-воздушные силы США подтвердили крушение истребителя F-16 в Южной Корее. Он разбился во время учений, пилот успел катапультироваться, приводит Reuters заявление ведомства.

По данным ВВС США, крушение произошло из-за «чрезвычайной ситуации в полете», более подробные причины ЧП выясняются. Пилота спасла в Желтом море южнокорейская береговая охрана и вернула его на авиабазу Кунсан. Его состояние оценивается как хорошее.

Истребитель F-16 разбился в Желтом море сегодня, 11 декабря. Самолет упал в воду после взлета с авиабазы Кунсан в 178 км к югу от Сеула.