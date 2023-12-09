Эмин Амруллаев о преимуществах дошкольного образования

Как передает haqqin.az, министр указал, что одной из главных целей является увеличение уровня вовлеченности детей в дошкольное образование. На текущий момент этот показатель составляет 37 процентов.

Эмин Амруллаев также считает, что одним из наиболее успешных шагов в образовании Азербайджана является привлечение детей в возрасте 5-6 лет в подготовительные группы школ. Изменения и вмешательства на этом этапе начинают давать результаты минимум через 15-20 лет. "Несмотря на то что это долгий и сложный процесс, вмешательство на дошкольном этапе не так уж дорого обходится семьям, государству и детским садам. Простые изменения, поведенческие вмешательства, а также количество книг и отношение родителей к чтению оказывают серьезное влияние на развитие ребенка", — заявил министр.

Председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов сообщил, что в этом году был проведен мониторинг качества образования в 50 детских садах. По результатам мониторинга подготовлены соответствующие отчеты, которые затем были представлены в соответствующие органы.

"Эти отчеты служат своеобразной дорожной картой для министерств и других учреждений в деле повышения качества образования. В рамках мониторинга также были разработаны документы для совершенствования управления детскими садами", — добавил Турал Ахмедов.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев также заявил, что одним из лучших изменений в образовании страны за последние годы является привлечение детей в подготовительные группы школ. Министр отметил, что результаты этих детей продемонстрирует исследование PISA в 2039 году.

Амруллаев подчеркнул, что вмешательство на дошкольном этапе не требует больших затрат. Он уточнил: "Здесь речь идет о простых вещах, таких как игра с детьми, общение с ними, чтение книг. Это может делать каждый. Количество книг дома и уровень чтения родителей существенно влияют на развитие детей". Министр также сообщил, что ведутся работы над проектами по внедрению альтернативных моделей дошкольного образования в сотрудничестве с ЮНИСЕФ. В планах применение семейного типа модели дошкольного образования, особенно в сельских районах.

Амруллаев заявил, что в настоящее время около половины детей, охваченных дошкольным образованием (36-37%), получают образование по альтернативным моделям. Он подчеркнул важность хотя бы одного года дошкольного образования, который существенно влияет на математические навыки и способность чтения среди детей: "Если это два года, то это еще лучше. Но минимум один год желателен. Участие нашего поколения в дошкольном образовании составляло 16%. Результаты текущего охвата в 37% мы увидим в 2030-2040 годах, когда сегодняшние дети вступят на рынок труда".