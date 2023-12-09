Новый президент Аргентины сократил чиновников
После инаугурации новый президент Аргентины Хавьер Милей в соответствии с предвыборными обещаниями подписал свой первый указ, предусматривающий сокращение количества министерств с 19 до 9. Об этом информирует издание Infobae.
Согласно указу, в Аргентине будут функционировать следующие министерства:
- обороны
- иностранных дел
- экономики
- внутренних дел и безопасности
- инфраструктуры
- юстиции
- международной торговли и культуры
- здравоохранения
- Министерство «человеческого капитала».
Издание отмечает, что Министерство «человеческого капитала» является новым органом в структуре правительства. Его руководителем назначена Сандра Петтовелло, журналистка и бывший вице-президент Союза демократического центра (Уседе). Николас Позее был назначен главой всех министров.
По информации La Nacion, министры нового правительства Милея принесли присягу в Белой комнате Casa Pink. Церемония прошла в закрытом режиме без присутствия прессы и прямой трансляции, что стало беспрецедентным случаем. Также сообщается, что генеральным секретарем президента стала Карина Милей, сестра президента.
Источник издания передал слова президента: "Президент заявил, что ситуация в Аргентине критическая, и нет повода для празднования". Далее источник добавил, что церемония присяги была организована как частное мероприятие, чтобы министры могли немедленно приступить к выполнению своих обязанностей.