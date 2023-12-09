Новый президент Аргентины сократил чиновников

После инаугурации новый президент Аргентины Хавьер Милей в соответствии с предвыборными обещаниями подписал свой первый указ, предусматривающий сокращение количества министерств с 19 до 9. Об этом информирует издание Infobae.

Согласно указу, в Аргентине будут функционировать следующие министерства:

обороны

иностранных дел

экономики

внутренних дел и безопасности

инфраструктуры

юстиции

международной торговли и культуры

здравоохранения

Министерство «человеческого капитала».

Издание отмечает, что Министерство «человеческого капитала» является новым органом в структуре правительства. Его руководителем назначена Сандра Петтовелло, журналистка и бывший вице-президент Союза демократического центра (Уседе). Николас Позее был назначен главой всех министров.

По информации La Nacion, министры нового правительства Милея принесли присягу в Белой комнате Casa Pink. Церемония прошла в закрытом режиме без присутствия прессы и прямой трансляции, что стало беспрецедентным случаем. Также сообщается, что генеральным секретарем президента стала Карина Милей, сестра президента.

Источник издания передал слова президента: "Президент заявил, что ситуация в Аргентине критическая, и нет повода для празднования". Далее источник добавил, что церемония присяги была организована как частное мероприятие, чтобы министры могли немедленно приступить к выполнению своих обязанностей.