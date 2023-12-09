На левом берегу Днепра ВСУ продолжают наземные операции, удерживают позиции, а возле Крынок ведут бои с российскими войсками, говорится в обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на украинский Генштаб сообщают, что ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российские военкоры заявили, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе. Кроме того, они утверждают, что украинские войска захватили новые позиции на большом Потемкинском острове (к юго-западу от Херсона), хотя, по оценкам ISW, украинские войска на самом деле контролируют весь этот остров.