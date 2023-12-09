МИД о встрече Азербайджана и Армении в Брюсселе обновлено 11:52
Двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Брюсселе не планируется. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.
Айхан Гаджизаде сообщил, что двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с армянским коллегой не планировалась в рамках встречи глав МИД в рамках Восточного партнерства ЕС.
*** 11:30
Сегодня в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел стран-членов программы ЕС "Восточное партнерство".
Заседание, в котором примут участие министры иностранных дел ЕС из 6 стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова, Беларусь), возглавит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В заседании, которое планируется начать в 18:00 по местному времени, также примет участие комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархели.
Как сообщили в ЕС, на заседании министры обсудят конкретные рекомендации по "Восточному партнерству", его достижениям и будущей политике.