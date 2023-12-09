Двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Брюсселе не планируется. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Айхан Гаджизаде сообщил, что двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с армянским коллегой не планировалась в рамках встречи глав МИД в рамках Восточного партнерства ЕС.