Европа выдвинула требования. Китай ответил: «А что мы за это получим?» наш комментарий
Евросоюз вслед за США сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзиньпином, однако по итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС, состоявшегося в Пекине на уходящей неделе, все остались при своих.
На прошлой неделе в Пекин приехали глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — глава исполнительной власти ЕС. Естественно, с самыми грозными намерениями – в Европе сейчас мода на жесткую позицию в отношениях с Китаем.
Официально они привезли Председателю Си два главных месседжа: ЕС страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться, не обижайтесь. И второй — война России против Украины угрожает существованию Европы, поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он поможет Владимиру Путину убивать украинцев и обходить европейские санкции.
Причем второй пункт был явно важнее первого. «Мы с самого начала войны говорили, что наши отношения с Китаем будут определяться тем, какую позицию Китай займет по отношению к российской агрессии против Украины», — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита. Шарль Мишель высказался в том же духе: «Нам бы хотелось, чтобы Китай действовал более напористо, четко обозначил поддержку устава ООН и осудил войну России против Украины».
В душе Си Цзиньпин посмеялся как на наивность этих лаоваев, так и на понявших основной принцип внешней политики Пекина – никаких блоков ни с кем, никогда, ни при каких условиях, только интересы Китая.
А также немало веселых минут ему доставили рассуждения европейских эмиссаров о мифическом «российско-китайском союзе». На Западе явно не понимают, что по итогам путинской СВО Пекин получил от Москвы в этой части Евразии все, что хотел, и даже больше. Здесь и заявления Кремля про «безграничное сотрудничество», включая, внимание, передачу последних советско-российских военных технологий, чего сроду не было. Да еще и схему отладил, чтобы этот пылесос оставался включенным как можно больше.
Кроме того, уже отлаженные звенья китайского Нового шелкового пути из-за конфликта на Ближнем Востоке и в Украине стал сегодня чуть ли не единственным безопасным с точки зрения рисков сухопутным транзитным потоком Азия-Европа.
Теперь для Пекина настало самое время обратить взгляды на Запад. А с учетом сложностей в отношениях с США Пекину совсем бы не помешало небольшое сепаратное соглашение с Евросоюзом, этакая стратегическая автономия европейско-китайских отношений, независимых от позиции Вашингтона.
Поэтому на тот месседж по Украине, который привезли ему Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, Си Цзиньпин не сказал ни да ни нет, подвесив интригу, которая заключается в прозаическом вопросе Пекина: «А мы-то что за это получим?» Этакий политический пинг-понг, до которого китайцы большие охотники, и играют в него весьма успешно.
«По итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС все остались при своих. Призывы европейцев отвернуться от России в связи с ее нападением на Украину китайский лидер оставил без ответа», - пишет в своем комментарии к событию BBC. Но стоило бы добавить всего одно слово – «пока», которое он оставил без ответа. Оно в данной ситуации ключевое. И это «пока» вряд ли продлится долго.