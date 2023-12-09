Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:39

Евросоюз вслед за США сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзиньпином, однако по итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС, состоявшегося в Пекине на уходящей неделе, все остались при своих. На прошлой неделе в Пекин приехали глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — глава исполнительной власти ЕС. Естественно, с самыми грозными намерениями – в Европе сейчас мода на жесткую позицию в отношениях с Китаем.

Официально они привезли Председателю Си два главных месседжа: ЕС страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться, не обижайтесь. И второй — война России против Украины угрожает существованию Европы, поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он поможет Владимиру Путину убивать украинцев и обходить европейские санкции. Причем второй пункт был явно важнее первого. «Мы с самого начала войны говорили, что наши отношения с Китаем будут определяться тем, какую позицию Китай займет по отношению к российской агрессии против Украины», — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита. Шарль Мишель высказался в том же духе: «Нам бы хотелось, чтобы Китай действовал более напористо, четко обозначил поддержку устава ООН и осудил войну России против Украины». В душе Си Цзиньпин посмеялся как на наивность этих лаоваев, так и на понявших основной принцип внешней политики Пекина – никаких блоков ни с кем, никогда, ни при каких условиях, только интересы Китая.