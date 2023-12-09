Что Папуашвили будет обсуждать в Баку?

В рамках визита в Азербайджан председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили будет обсуждаться посредничество Грузии в вопросе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.

Патарадзе отметил, что это мирная инициатива премьер-министра Грузии, и Тбилиси успешно продвигается в этом направлении.

"Посредничество Грузии очень важно, и я думаю, что эти и другие вопросы будут обсуждаться", - сказал дипломат.